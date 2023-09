Bitsoft 360 Erfahrungen und Test – CFDs und echte Kryptos

Bitsoft 360 Erfahrungen und Test – CFDs und echte Kryptos

Bitsoft 360 ist eine Handelsplattform, die es Benutzern ermöglicht, mit Kryptowährungen zu handeln. Die Plattform bietet sowohl den Handel mit CFDs (Contracts for Difference) als auch den Handel mit echten Kryptowährungen an. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf Bitsoft 360 werfen und seine Funktionen, Gebühren, Kundenservice und Sicherheit bewerten.

1. Was ist Bitsoft 360?

Bitsoft 360 ist eine Handelsplattform, die es Benutzern ermöglicht, mit Kryptowährungen zu handeln. Die Plattform bietet den Handel mit CFDs (Contracts for Difference) sowie den Handel mit echten Kryptowährungen an. CFDs sind Finanzinstrumente, die es Anlegern ermöglichen, auf Preisänderungen von Vermögenswerten zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Der Handel mit echten Kryptowährungen ermöglicht es den Benutzern, tatsächlich Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen.

1.1 Wie funktioniert Bitsoft 360?

Bitsoft 360 ermöglicht es Benutzern, entweder CFDs auf Kryptowährungen oder echte Kryptowährungen zu handeln. Beim Handel mit CFDs spekulieren die Benutzer auf Preisänderungen von Kryptowährungen, ohne die tatsächlichen Vermögenswerte zu besitzen. Beim Handel mit echten Kryptowährungen kaufen und verkaufen die Benutzer tatsächlich die Kryptowährungen.

Die Plattform bietet verschiedene Handelsinstrumente und -funktionen, einschließlich Charts, technischer Analysewerkzeuge und einer Vielzahl von Auftragstypen. Benutzer können ihre Handelsstrategien anpassen und ihre Trades basierend auf ihren Vorlieben und Zielen verwalten.

1.2 Unterschied zwischen CFDs und echten Kryptowährungen

Der Hauptunterschied zwischen dem Handel mit CFDs und echten Kryptowährungen besteht darin, dass beim Handel mit CFDs keine physische Lieferung der Kryptowährungen erfolgt. Stattdessen spekulieren die Benutzer auf Preisänderungen der Kryptowährungen. Beim Handel mit echten Kryptowährungen kaufen und verkaufen die Benutzer tatsächlich die Kryptowährungen und besitzen sie.

Der Handel mit CFDs bietet den Benutzern die Möglichkeit, von Preisänderungen der Kryptowährungen zu profitieren, ohne die Kryptowährungen tatsächlich zu besitzen. Dies ermöglicht es den Benutzern, von steigenden und fallenden Preisen zu profitieren, und bietet auch die Möglichkeit, Hebelwirkung zu nutzen. Beim Handel mit echten Kryptowährungen besitzen die Benutzer die Kryptowährungen physisch und können sie für andere Zwecke verwenden, wie z.B. Zahlungen oder Investitionen.

2. Die Plattform von Bitsoft 360

2.1 Registrierung und Kontoeröffnung

Die Registrierung und Kontoeröffnung bei Bitsoft 360 ist einfach und unkompliziert. Benutzer müssen ein Online-Formular ausfüllen und ihre persönlichen Daten eingeben. Dazu gehören Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Land des Wohnsitzes. Nach der Registrierung müssen die Benutzer ihre Identität verifizieren, indem sie eine Kopie ihres Ausweises oder Reisepasses und einen Adressnachweis hochladen.

2.2 Benutzerfreundlichkeit der Plattform

Die Benutzerfreundlichkeit der Bitsoft 360 Plattform ist gut. Die Plattform ist übersichtlich gestaltet und leicht zu navigieren. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich, was es auch Anfängern ermöglicht, die Plattform schnell zu verstehen und zu nutzen.

Bitsoft 360 bietet eine Vielzahl von Handelsfunktionen und -tools, um den Benutzern beim Handel mit Kryptowährungen zu helfen. Dazu gehören Charts, technische Analysewerkzeuge, verschiedene Auftragstypen und eine Vielzahl von Handelsindikatoren. Die Plattform ermöglicht es den Benutzern, ihre Handelsstrategien anzupassen und ihre Trades basierend auf ihren Vorlieben und Zielen zu verwalten.

2.4 Sicherheit der Plattform

Die Sicherheit der Bitsoft 360 Plattform ist ein wichtiger Aspekt für Benutzer, die ihre Kryptowährungen und ihr Kapital schützen möchten. Die Plattform verwendet moderne Sicherheitsmaßnahmen wie SSL-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Cold Storage für die Aufbewahrung von Kryptowährungen. Darüber hinaus arbeitet die Plattform nur mit seriösen und regulierten Kryptowährungsbörsen zusammen.

2.5 Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten

Bitsoft 360 bietet verschiedene Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten für Benutzer. Benutzer können Geld auf ihr Konto einzahlen, indem sie eine Banküberweisung, eine Kreditkarte oder eine Kryptowährung verwenden. Auszahlungen können auf das Bankkonto des Benutzers, die Kreditkarte oder die Kryptowährung erfolgen.

3. Bitsoft 360 Gebühren und Kosten

3.1 Handelsgebühren

Bitsoft 360 erhebt Handelsgebühren für den Handel mit CFDs und echten Kryptowährungen. Die genauen Gebühren variieren je nach Handelsvolumen und Art des gehandelten Vermögenswerts. Die Gebühren werden in der Regel als Prozentsatz des Handelsvolumens berechnet und können je nach Handelsvolumen und Marktbedingungen variieren.

3.2 Ein- und Auszahlungsgebühren

Bitsoft 360 erhebt keine Ein- und Auszahlungsgebühren für Banküberweisungen. Für Ein- und Auszahlungen mit Kreditkarten oder Kryptowährungen können jedoch Gebühren anfallen, die je nach Art der Transaktion und dem Betrag variieren.

3.3 Sonstige Kosten

Zusätzlich zu den Handels- und Ein- und Auszahlungsgebühren können bei Bitsoft 360 auch andere Kosten anfallen, wie z.B. Inaktivitätsgebühren, Gebühren für den Handel mit bestimmten Vermögenswerten oder Gebühren für zusätzliche Dienstleistungen. Es ist wichtig, die genauen Kosten und Gebühren auf der Bitsoft 360 Plattform zu überprüfen, da sie je nach Handelsvolumen und Art des gehandelten Vermögenswerts variieren können.

4. Bitsoft 360 Kundenservice und Support

4.1 Erreichbarkeit und Reaktionszeit

Der Kundenservice von Bitsoft 360 ist per E-Mail, Telefon und Live-Chat erreichbar. Die genauen Öffnungszeiten und Reaktionszeiten können je nach Standort und Art der Anfrage variieren.

4.2 Hilfestellungen und Beratung

Bitsoft 360 bietet Hilfestellungen und Beratung für Benutzer, die Unterstützung beim Handel mit Kryptowährungen benötigen. Die Plattform bietet Schulungsmaterialien, Handelsleitfäden und einen Kundensupport, der bei Fragen und Problemen behilflich ist.

4.3 Kundenbewertungen und Erfahrungen

Die Kundenbewertungen und Erfahrungen mit Bitsoft 360 sind gemischt. Einige Benutzer berichten von positiven Erfahrungen mit der Plattform, während andere Benutzer negative Erfahrungen gemacht haben. Es ist wichtig, die Kundenbewertungen und Erfahrungen zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung über die Nutzung der Plattform zu treffen.

5. Bitsoft 360 Sicherheit und Regulierung

5.1 Sicherheitsmaßnahmen der Plattform

Bitsoft 360 hat Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um die Sicherheit der Benutzerkonten und Kryptowährungen zu gewährleisten. Dazu gehören SSL-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Cold Storage für die Aufbewahrung von Kryptowährungen.

5.2 Regulierung und Lizenzierung

Bitsoft 360 ist ein Unternehmen, das in Deutschland ansässig ist und von den

