Fechamento do DeFi Money Market após investigação da SEC pode abrir precedente rochoso

O que começou com o fechamento inesperado de uma plataforma de investimento pode ter ramificações para os projetos DeFi dos EUA, dizem os críticos.

A recente investigação da SEC sobre a plataforma DeFi Money Market apoiada por Tim Draper é o exemplo mais recente de uma tendência preocupante de aumento da ação dos reguladores contra títulos não registrados.

Ele se junta a Kik Interactive, Ripple e Coinseed como projetos de criptografia que enfrentam a ira dos reguladores sob aspectos da lei de valores mobiliários

O mistério por trás do fechamento abrupto do DeFi Money Market em 5 de fevereiro foi revelado no canal oficial do projeto Telegram em 9 de fevereiro, em um comunicado que revelou que a DeFi Money Market Foundation recebeu uma intimação investigativa da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 15 de dezembro , 2020.

“Revisamos a intimação cuidadosamente e com a assistência de um advogado começamos a cumprir a exigência legal de produzir documentos e disponibilizar outras informações à SEC”, disse o post.

“Iniciamos negociações com a equipe da SEC para resolver sua investigação e, em um esforço para chegar a uma resolução mutuamente aceitável, concluímos que uma liquidação ordenada do projeto é melhor.”

Sem fornecer muitos detalhes, a declaração também garantiu que os ativos do investidor mantidos pelo DeFi Money Market – como DAI, USDC, USDT ou ETH – seriam devolvidos aos clientes “o mais rápido possível”

O projeto DeFi Money Market foi inicialmente projetado para permitir que os comerciantes e investidores de criptomoeda tenham acesso a ativos tokenizados do mundo real. A venda pública do DMG, o token de governança usado pelo DMM DAO, foi concluída em junho de 2020 depois de levantar $ 6,5 milhões em ETH em menos de 48 horas.

Ele tem sido atormentado por problemas desde seu início, com a venda inicial repleta de erros de swap e golpistas capitalizando a confusão. A equipe do DMM havia inicialmente descrito o fechamento da plataforma como „resultado de investigações regulatórias“.

Criptomoeda incisiva crítica e Ataque do autor de 50 pés Blockchain David Gerard disse em um post os shows de ação da SEC é iramping-se esforços para processar projectos relacionados com DeFi com base nos EUA

Ele argumenta que isso ocorre porque “o DeFi é claramente um título nos Estados Unidos” e os tokens relacionados se encaixam nos critérios de um título conforme definido pelo Teste de Howey . Gerard aponta para ordens administrativas anteriores da SEC, nas quais uma OIC foi considerada uma venda de títulos não registrados, como o “modelo” para futuros esforços de ação penal.

Embora a ação seja preocupante, os projetos DeFi que têm uma governança mais descentralizada podem ser vistos de forma diferente e resta saber como os reguladores e os tribunais abordarão esses projetos.

Vários outros projetos de criptomoeda não DeFi tiveram a infelicidade de ter sido alvo da SEC recentemente.

