Un inglés arrojó accidentalmente un disco duro con 7.500 Bitcoins

Un residente de Newport está buscando ayuda para encontrar un disco duro con 7.500 monedas de bits, que el inglés tiró a un vertedero en 2013.

18 de enero de 2021 | AtoZ Markets – Un residente de la ciudad inglesa de Newport (Gales, Reino Unido), James Howells, que trabajó durante mucho tiempo en una de las empresas de TI, afirma que tiró un viejo disco duro donde se almacenaban 7.500 bitcoins en un vertedero.

Como explica Howells en la BBC, extrajo monedas de bits durante cuatro años, cuando las criptodivisas aún estaban en su infancia y costaban muy poco. Howells tiró el disco duro entre junio y agosto de 2013, creyendo que ya había hecho una copia de seguridad de los archivos que necesitaba.

7.500 Bitcoins en un depósito de chatarra: un inglés espera un milagro

Entonces James Howells consideraba que los bitcoins eran monedas inútiles, ya que el precio de un activo en 2013 valía unos 74 dólares, y a finales de año, el coste de la criptodivisa había subido a 700 dólares cada una. Según el propio Howells, tiró el disco duro entre julio y agosto de 2013.

El fallido cripto millonario espera un milagro y pide a las autoridades de Newport que le ayuden a encontrar el disco duro perdido. Para ello, propone excavar una cierta parte del vertedero y encontrar el dispositivo.

„Hay que excavar una zona específica del vertedero en base al sistema de coordenadas de la red y reconstruir el disco duro, respetando todas las normas de seguridad y medioambientales. El disco se entregará entonces a especialistas en recuperación de datos que podrán reconstruir el disco a partir de cero con nuevas piezas e intentar recuperar el diminuto trozo de datos que necesito para acceder a los bitcoins“, explicó James Howells.

A cambio, el inglés que ha perdido sus monedas de bits promete distribuir 70 millones de dólares a los residentes de la ciudad y dejarse sólo el 25% del importe en el disco duro.

Howells se ofreció a donar el 25%, es decir, 52,5 millones de libras esterlinas (71,7 millones de dólares), a la ciudad de Newport para distribuir el dinero entre todos los residentes locales. Eso es aproximadamente £175 ($239) por persona para toda la ciudad (316.000 residentes). Lamentablemente, las autoridades de Newport rechazaron la propuesta y no quisieron seguir discutiendo esta cuestión.

„El Consejo ha dicho repetidamente al Sr. Howells que la excavación no es posible con nuestro permiso de licencia y que la excavación en sí misma tendría un enorme impacto en el medio ambiente de los alrededores. Costará millones de libras excavar el vertedero, almacenar y manipular los residuos, sin garantías de que encuentren el disco o que siga funcionando“, explicó una portavoz del Ayuntamiento de Newport.

Parece que Howells no tiene ninguna posibilidad de recuperar las monedas perdidas. Obsérvese que en el momento de escribir esto, el coste del BTC es de 36.180 dólares y el coste total de las monedas de bits que se perdieron junto con el disco duro supera los 264 millones de dólares.

Los Hodlers pierden descuidadamente miles de bitcoins

Vale la pena señalar que el inglés James Howells no está solo en su miseria. Más recientemente, el ex empleado de Ripple Labs Stefan Thomas había perdido las llaves de una cartera de Bitcoin que contiene 7.000 monedas con un valor de más de 220 millones de dólares. El IronKey Flash, protegido por contraseña y encriptado, se bloquea automáticamente después de diez intentos de acceso fallidos. Thomas ya ha usado ocho, sólo le quedan dos intentos, y si no recuerda la contraseña, todos los datos de la unidad flash estarán cifrados para siempre.

Y en febrero de 2020, una historia similar con Howells le sucedió al traficante de drogas irlandés Clifton Collins, que escondió el código de la clave privada de una cartera de monedas de bits en un estuche de aluminio para cañas de pescar. El dueño de la casa, que el criminal alquiló, llevó todas sus pertenencias a un vertedero inmediatamente después del arresto de Collins. En el basurero había acceso a una billetera que almacena más de 50 millones de euros en monedas de bits.

En 2017, el fundador de la plataforma de blogs deportivos Barstool Sports, Dave Portnoy, perdió 50.000 dólares de monedas de bits tras perder la llave de la cartera de hardware que contenía las monedas.

Recientemente, el NewYork Times calculó que alrededor del 20% de todos los bitcoins existentes en la actualidad están almacenados en carteras, cuyo acceso se pierde para siempre, supera los 140.000 millones de dólares.

Wallet Recovery Services, una empresa que ayuda a recuperar las llaves digitales perdidas, dijo que recibe 70 solicitudes diarias de usuarios que intentan acceder a sus carteras digitales, tres veces más que hace un mes.

