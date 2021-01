Colombianske vakthund sier at selskaper kan konvertere kapital til Bitcoin

Store amerikanske selskaper som MicroStrategy har gjort overskriftene i år med deres bitcoin (BTC) -kjøpspolitikk, men selskaper i Colombia kan være innstilt på å følge etter – etter at en bedriftsvakt i nasjonen grønt lys praksisen med å holde kapitalreserver i krypto .

I en offisiell kunngjøring, Superintendency of Corporations (Superintendencia de Sociedades), nasjonens selskapsregulator forklarte at etter en konsultasjon har selskaper i Colombia nå lovlig lov til å bruke kapitalen til å kjøpe kryptoassets som bitcoin (det eneste token som er eksplisitt oppkalt i dokument) – så lenge de overholder forskriftene i den eksisterende kommersielle koden.

Vakthunden la til at å levere tokens selskapene som ble kjøpt kunne kvalifisere som „immaterielle eiendeler“, og „oppfylle kriterier som gjør dem gjenkjennelige på varelager som immaterielle“, var bedrifter nå fritt til å ta kryptospranget.

Kjennelsen er en stor snuoperasjon for vakthunden, som i begynnelsen av 2018 fremdeles advarte selskaper om farene ved kryptoinvesteringer, og mente at poletter var for „flyktige“ til å kvalifisere som eiendeler.

Imidlertid inneholder det nye dokumentet en rekke advarsler om krypto, som viser at tilsynet ennå ikke helt har forlatt sin forrige posisjon, og skriver at krypto „ikke er penger eller lovlig betalingsmiddel„, og ikke kan brukes „som en betalingsmåte.“

Vakthunden advarte også om at ingen sentralbanker eller internasjonal pengeorganisasjon hadde anerkjent krypto som en form for penger, og at poletter på ingen måte kunne betraktes som en erstatning for kontanter.

I mellomtiden, som rapportert, har den colombianske regjeringen åpnet applikasjoner for selskaper som ønsker å prøve kryptotransaksjoner i en ny reguleringssandkasse.

