Os touros observam a resistência de $19,5K, mas o baixo volume mantém o preço da Bitcoin de lado

O volume decrescente e a resistência a $19.500 estão fixando o preço da Bitcoin em uma faixa de aperto.

Hoje foi um dia relativamente sem problemas para a Bitcoin (BTC), pois o preço continua a se consolidar em uma faixa mais restrita.

Como mencionado pelo colaborador da Cointelegraph Rakesh Upadhyay, o preço da Bitcoin passou o fim de semana se consolidando dentro de um galhardete de touro e a fuga para $19.418 foi rapidamente estampada pela resistência aérea.

Após retocar a linha de tendência do galhardete, o preço cedeu, caindo abaixo dos 20-MA no período de 4 horas e perdendo brevemente a marca de $19.000.

Geralmente, a maioria dos comerciantes parece concordar que, depois de um aumento de 93% de $10.300 para $19.888, é necessário um período de consolidação. Micheal van de Poppe, analista da Cointelegraph, disse:

„No prazo maior, Bitcoin ainda está agindo como na semana passada. Ainda estamos atuando na zona de maior resistência de todos os tempos“. Eu ainda tenho meus olhos em 16 mil dólares, dos quais nós saltamos, e 14 mil dólares, pois estas áreas ainda poderiam ser re-testadas como suporte. Manter US$ 19 mil é importante e se tivermos um fechamento diário abaixo de US$ 18,9 mil, acho que vamos cair“.

No período diário e de 4 horas, os comerciantes notarão que o preço ainda está notando altas mais baixas e baixas mais altas, um sinal de que a faixa de preços está começando a diminuir.

Atualmente, o preço ainda se mantém dentro da linha de tendência do galhardete como suporte, mas um avanço na estrutura exigirá um movimento de alto volume, já que há uma resistência persistente de 19.500 dólares.

Como mencionado na análise anterior, uma queda abaixo do nível de 18.800 dólares, verá o BTC procurar apoio a 17.900 dólares, e abaixo disso a faixa de 16.000 a 15.750 dólares.

Para o curto prazo, os comerciantes avessos ao risco provavelmente ficarão de olho no gráfico de 4 horas para ver se o preço pode novamente encontrar apoio acima dos 20-MA a fim de estourar através do galhardete. É importante notar que este movimento exigirá um volume significativo para evitar rejeição na zona de resistência de $19.400-$19.500.

Tipicamente, durante as fases de consolidação da Bitcoin, as bombas de palhetas são mais altas, mas não foi o caso desta vez.

Enquanto uma seleção de fichas DeFi e outros altcoins obscuros subiram mais, a maioria das moedas dos 20 melhores estão hoje no vermelho.

Isto é possivelmente devido ao fato de que os investidores estão relutantes em transferir fundos para altcoins enquanto o preço do bitcoin está em uma posição tão indecisa.

Os investidores com experiência em criptografia sabem que uma forte quebra de alta do BTC poderia resultar no esmagamento de pares altcoina-BTC, enquanto uma quebra de baixa no preço do BTC tende a resultar em pares altcoina-BTC e USD recebendo um choque igualmente catastrófico.

Alguns destaques do dia são, AAVE com um ganho de 8,54%, Monero (XMR) que subiu 5,19% e Waves (WAVES) que subiu 6,23%.

De acordo com a CoinMarketCap, o teto geral do mercado de moedas criptográficas agora é de US$ 566,5 bilhões e o índice de dominância da Bitcoin atualmente é de 62,6%.

