Präsident Trump? Ja, könnte es passieren

Wenn Sie Donald Trump denke nicht, im November gewinnen kann, denken Sie noch einmal.

Ausgebildet Meinung kann die große blowhard die Chancen als vernachlässigbar abzutun, aber die Buchmacher denken anders – und im Gegensatz zu dem Rest von uns müssen sie ihr Geld, wo ihr Mund ist.

Oddsmakers geben Trump eine verstörend große Chance von 30% oder mehr der nächste US-Präsident, werden sowohl hier als auch im Ausland nach mehreren Online-Sites. Hillary Clinton, die vermutliche demokratische Kandidat, bekommt das Gleichgewicht – irgendwo zwischen 61% und 70%, auf dem oddsmaker abhängig.

Ladbrokes, der Londoner Buchmacherei Riese, nimmt Wetten auf Trump mit einer Quote von 9/4 , das entspricht geben Trump eine 30% ige Chance zu gewinnen. Rivals wie William Hill und Bet365 bieten Trump bei 01.02, was einer 31% Chance. Hier auf US – Boden, die Spieler an der University of Iowa “ elektronischen Markt “ geben Trump um eine Chance von 30%, während diejenigen , bei Predictit.org seine Odds setzen so hoch wie 40% .

In der Regel werden die großen Buchmachern zu den Wahlen aus dem Ausland laufen, vor allem aus London. US-Gesetze machen es fast unmöglich, hier Bücher zu laufen. Iowa und PredictIt laufen begrenzte Einsätze Bücher durch spezielle, rechtliche von der US-Regierung gewährten Ausnahmen.

Wettmärkte sind bei weitem nicht perfekt. Nur naive Narren glauben immer noch in der so genannten „Weisheit der Massen“ . Aber Wettquoten können nicht leicht entweder entlassen werden. Diejenigen , die denken , dass sie den Markt schlagen kann leicht sollte es versuchen.

Ja, natürlich Hillary Clinton sollte Donald Trump in einem Erdrutsch im November zu vernichten.

Vernünftig, die ehemalige First Lady, Senator und Außenminister sollten die unqualifizierte und grotesk New Yorker marktschreierisch die Hände nach unten schlagen. Aber Hillary Clinton ist die Bill Buckner der Politik. Sie kann die einfachste Grundkugel flub. Schau nur. (Eigentlich ist dieser Vergleich total unfair zu Buckner -. Ein hervorragender Spieler, der nur einmal den Boden Ball flubbed Hillary Clintons vermeidbare Fehler, auf der anderen Seite, scheinen nur kommen und kommen.)

Clinton Senator Bernie Sanders hätte vor Monaten geschickt. Stattdessen wird sie Chipping noch weg, Zustand nach Zustand. Ohne die Hilfe ihrer Kameraden unter den Super – Delegierten wäre es ein echter Wettbewerb sein. Aufpassen es schmerzhaft oder urkomisch ist, je nach Standpunkt.

Und wenn dies ist , wie sie behandelt den Senator von Ben & Jerry , wie wird sie gegen Trump durchführen?

Hillary Clinton hat immer noch mit bohrenden Fragen über ihre E – Mails und hohe Negative bei den Wählern zu beschäftigen. Und Trump hat einen außerordentlichen Meister der Propaganda erwiesen. Ich bin unter vielen, der seine Kampagne angenommen würde vor Monaten implodieren. Oh Junge. Stattdessen in den letzten sechs Monaten , die er hat eine Menge von starken politischen Rivalen geschickt .