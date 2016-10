Kann Randstad Monster Acquisition zahlt?

Niederlanden ansässige Randstad sagte am Dienstagmorgen, dass es zu erwerben vereinbart Online-Jobbörse Monster Worldwide Inc.: 429 Mio. $ für (NYSE MWW) ($ 3,40 pro Aktie) in bar. Der Preis entspricht einer Prämie von 23% auf Monster Schlusskurs am Montag.

Randstad wird ein Übernahmeangebot für Monster Aktien beginnen, und Vorstand des Monster hat zugestimmt, dass die Aktionäre der Gesellschaft das Angebot annehmen zu empfehlen. Das Angebot hat keine Finanzierung erhalten und, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, Monster wird von der New York Stock Exchange dekotiert.

Randstad ist ein globales Unternehmen Humanressourcen, die die weltweit zweitgrößte, behauptet, sie sei nur der Schweiz Adecco-Gruppe hinterher. Randstad 2015 lag der Umsatz bei € 19200000000 und beschäftigt fast 30.000 Mitarbeiter in 39 Ländern. Weniger als dieser Einnahmen 5000000000 € wurde in den Vereinigten Staaten erworben.

Monster hat gekämpft, nun schon seit einiger Zeit zu wachsen. In den vergangenen fünf Jahren notierte der Aktienkurs in einem Bereich von $ 5 bis $ 10 pro Aktie, bis Anfang dieses Jahres, als er stürzte unter $ 3 pro Aktie und über diesem Niveau nicht Rebound bis der Randstad Angebot angekündigt wurde.

Der Jahresumsatz hatte von etwa 764.000.000 $ im Jahr 2013 auf $ 667.000.000 im vergangenen Jahr gesunken, obwohl das operative Ergebnis im Jahr 2015 nach einem massiven Verlust im Jahr 2014 im positiven Bereich.

Randstad erwartet eindeutig einen besseren Halt auf dem US-Markt zu gewinnen, und das niederländische Unternehmen hat das Geld, das Monster nie Leben Wettbewerber machen musste schwieriger. In Anbetracht der erwarteten Weichheit in der europäischen Wirtschaft, die sich hinter Brexit Weg führt, war jetzt wahrscheinlich eine gute Zeit für Randstad, um diesen Schritt zu machen.

Der Erfolg dieser Bewegung kann, wie lange der Job US bestimmt werden Markt bleibt stark. Je mehr Arbeitsplätze die US-Wirtschaft ist, desto besser für Monster und Randstad schafft. Aber mit der Arbeitslosenquote bereits unter 5% und der Federal Reserve weirdly genagelt, um ihre 2% Inflationsziel, die Zeit, die für Randstad etwas Lärm in den US-Markt zu machen, kann kürzer werden.

Monster-Aktien mehr als 25% am Dienstagmorgen gehandelt bis auf 3,48 $ in einem 52-Wochen-Bereich von $ 2.13 $ 8,23. Die durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für die Aktie betrug $ 4,10 deutlich über dem Preis Randstad bezahlt.