Bitcoin Cash długoterminowa analiza cen: 14 listopada

Cena Bitcoin Cash’a rośnie od początku września, a jego wykresy podkreślają silny bykowy impet na jego rynku. Dobra koniunktura w kryptojówce może się jednak kończyć wraz z postępem w listopadzie, gdyż w tym miesiącu akcje cenowe BCH były w dużej mierze boczne. Jednak, czy w związku z tym, że moneta prawdopodobnie wybije się z formacji cenowej, korekta cenowa jest prawdopodobna dla szóstej co do wielkości kryptokuranty na rynku?

W czasie prasy, Bitcoin Cash był notowany na poziomie 260 dolarów, przy czym krypto zarejestrowało limit rynkowy na poziomie 4,8 miliarda dolarów i 24-godzinny wolumen obrotu na poziomie 2,3 miliarda dolarów. W ciągu ostatniego tygodnia moneta straciła na wartości ponad 4 procent.

1-dniowy wykres Bitcoin Cash

Źródło: BCH/USD na TradingView

Zgodnie z wykresem dziennym dla Bitcoin Cash, cena BCH została ograniczona pomiędzy wsparciem na 220 dolarów i oporem na 270 dolarów w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Po utworzeniu rosnącej formacji kanału, jeśli dojdzie do wybuchu w nadchodzącym tygodniu, to prawdopodobnie zmusi do korekty cen dla BCH. W takim scenariuszu, jeśli wsparcie czasu prasy zawiedzie, cena BCH może skierować się do następnego wsparcia w wysokości 240 dolarów.

Na początku tygodnia krypto napotkało na silny opór na poziomie ceny 272 dolarów. Biorąc pod uwagę fakt, że RSI powoli zmierza w stronę strefy wyprzedaży, może się okazać, że nie będzie wystarczająca dynamika by podsycać kolejną próbę złamania tego kluczowego punktu oporu dla BCH.

Uzasadnienie

Ta możliwość jest wspierana przez wskaźniki techniczne Bitcoin Evolution, ponieważ byczy sentyment do monety zdawał się zanikać. Wskaźnik MACD dla monety przeszedł niedźwiedzią krzyżyk z linią sygnałową przechodzącą przez linię MACD. Jest to zazwyczaj niedźwiedzi znak i sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo nadchodzącego spadku ceny. RSI odzwierciedlał podobny pogląd, jak wskazuje na strefę wyprzedaży.

Istotne poziomy

Opór: 272,2 USD

Wsparcie: $255.7, $240.4, $220.7

Wpis: $261.8

Take Profit: 243,1 USD

Stop Loss: 270,8 $

Wniosek:

Po pozostaniu w formacji kanału wznoszącego przez blisko trzy miesiące, BCH może znajdować się na skraju niedźwiedziego wyłomu. Jest to poparte wskaźnikami i może spowodować spadek ceny BCH o ponad 8 procent, przyjmując jego cenę handlową do wsparcia w wysokości 240 dolarów w nadchodzącym tygodniu.