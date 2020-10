Gold und Bitcoin sollen aus US-Präsidentschaftswahlen gewonnen werden

Die bevorstehenden Wahlergebnisse in den Vereinigten Staaten können einen erneuten Goldanstieg nicht aufhalten, und ein Analyst ist auch der Ansicht, dass Bitcoin einen neuen Aufwärtstrend erleben wird. Gold wird unabhängig davon gewinnen, wer die Wahl gewinnt, und Bitcoin wird über 11.000 $ steigen.

In einem Interview mit Reportern am 7. Oktober gab Frank Holmes, CEO von U.S. Global Investors, bekannt, dass er bis Ende 2020 auf Gold setzt, um einen neuen Aufschwung mit Bitcoin Evolution zu erreichen. Er sagte:

„Es ist Liebessaison. Es ist die Saisonalität von zwei Hochzeitssaisons in Indien, es ist die Zeit der Lichter von Diwali, dann haben wir Weihnachten, und sie erreicht ihren Höhepunkt zum chinesischen Neujahrsfest. Es ist eine günstige Zeit für den Goldkonsum, und sie korreliert am stärksten mit dem Wachstum des Pro-Kopf-BIP.

Gold verzeichnete ebenso wie Bitcoin im August vor dem Einbruch, der mit der erneuten Stärke des USD-Währungsindex (DXY) einherging, Höchststände. Der Ausgang der US-Wahlen im nächsten Monat hat die Möglichkeit, das Ansehen des US-Dollars erheblich zu beeinflussen. Holmes glaubt jedoch, dass Gold stark genug sein wird, um die Ergebnisse abzuschütteln. Er fügte hinzu:

„Einige setzen auf Blau, andere auf Rot, und ich setze auf Gold“.

Laut früheren Berichten malte der Goldwanze Peter Schiff einen weniger als optimistischen Ausblick für den Dollar. Er behauptete, dass ein Biden-Sieg das schlimmstmögliche Szenario wäre. Holmes sagte, dass er ein Kursziel von 4.000 Dollar für XAU/USD voraussagte.

Brandt analysiert wöchentlich, täglich den Bitcoin-Preis

Bitcoin hat bereits eine umgekehrte Korrelation mit DXY gesehen, und es ist ihr gelungen, ihre Verluste vom Anfang dieses Sommers wieder hereinzuholen. Ein volatiler Seitwärtshandel ahmt nun das Ausbleiben nennenswerter Fortschritte beim Gold nach, wobei sich die 11.000 $ in diesem Oktober bislang als rutschig erwiesen.

Die Nachricht, dass der Zahlungsriese Square zusammen mit MicroStrategy beträchtliche Mengen Bitcoin gekauft hat, half den Märkten am 8. Oktober. BTC/USD stieß jedoch bei 10.940 $ auf Widerstand, was die Stelle einer früheren Ablehnung Ende September war. Für Analysten ist dieser Schritt jedoch ein auffälliges Zeichen dafür, dass bald Gutes auf sie zukommt. Der altgediente Händler Peter Brandt antwortete auf Twitter:

„Es ist eine bedeutende Entwicklung, dass ein Weltkonzern jetzt $BTC in seine Bilanz aufnimmt. Die Wochen- und Tages-Charts [sind] bereit, ein großes Kaufsignal zu geben“.

In einer Diskussion über Square warnten Analysten davor, dass die ‚Striche‘ der kurzfristigen Aufwärtsbewegung genau das bleiben könnten. Das wird so bleiben, es sei denn, Bitcoin kann den Widerstand von 11.000 $ überwinden.

