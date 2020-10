Krypto-Prognosemärkte wenden sich nach erster Debatte gegen Trump

Die aufstrebende, von Ethereum betriebene Prognoseplattform Polymarket produzierte inmitten der ersten Präsidentschaftsdebatten ein sechsstelliges Volumen.

Die erste Debatte der U.S.-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 hatte keinen klaren Sieger, aber kryptobasierte Vorhersageplattformen haben ihren großen Tag.

Die Wahlfutures an der Krypto-Derivatebörse FTX und Bitcoin Loophole boomten, und der CEO der Plattform meldete mehr als 4 Millionen Dollar an offenem Interesse, als er versuchte, den Sieger zwischen dem Demokraten Joe Biden und dem Republikaner Donald Trump zu ermitteln. Auf der FTX erhielt Trumps forsche Debattenleistung einen kräftigen Dämpfer und führte zu einem 10%igen Preissturz bei den Futures-Kontrakten, die seine Wiederwahl unterstützten.

Die Volumina auf FTX werden durch Hebelwirkung verstärkt. Auf Prognoseplattformen, die keine Hebelwirkung bieten, wurden bescheidenere Volumen im sechsstelligen Bereich verzeichnet. Bei Polymarket flossen am 30. September mehr als 100.000 Dollar an Volumen in den Markt „Wird Trump die US-Präsidentschaftswahlen 2020 gewinnen?“, wobei sich die Stimmung im Laufe der Debatte ähnlich gegen den amtierenden Präsidenten wandelte. Fast 55 Prozent glauben, dass Trump die Wahl nicht gewinnen wird.

In einem Gespräch mit Cointelegraph sagte die Gründerin von Polymarket, Shayne Coplan, die Plattform sei dazu gedacht, Antworten auf Fragen zu finden, „über die die Menschen wirklich etwas wissen wollen und nicht nur über Dinge, über die sie spekulieren wollen:“.

„Das Schöne an den Märkten ist meiner Meinung nach ihre Fähigkeit, Informationen zu aggregieren und zu präzisen Prognosen zusammenzufassen. Genau das ist es, was die Preisfindung ausmacht – die Meinungen und das Wissen aller zusammenzufassen und in einer Metrik zu synthetisieren. Und das kann einen unglaublichen sozialen und informativen Wert haben“.

Polymarket baut auf Ethereum (ETH) auf, erforscht jedoch Matic als Skalierungslösung für die Zwischenzeit bis zur Einführung von ETH 2.0. Transaktionen, die auf der Plattform ausgeführt werden, sind gebührenfrei, und Polymarket ist nicht pfandpflichtig.

Die Plattform verwendet einen automatischen Market Maker (AMM) zur Preisfindung, wobei alle Marktteilnehmer effektiv gegen den Liquiditätspool des AMM handeln. Ideen für Märkte können von den Benutzern von Polymarket eingereicht werden und werden von den Führungskräften des Unternehmens kuratiert, um sicherzustellen, dass die Bedingungen für bestimmte Märkte „eindeutig“ sind.

