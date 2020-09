DeFi: n pakkomielle „Fair Launches“ on innovaation kuolema mennessä

SushiSwap suositteli messujen laukaisuja, mikä aiheutti melkein jokaisen merkittävän DeFi-protokollan haarukat. Messujen lanseeraukset ovat virheellisiä käsitteitä, ja ne voivat vakavasti heikentää DeFi: n ja salauksen kehityskannustimia. Muutaman viikon työn tekeminen haarukalle verrattuna Bitcoin Revolution vuosien ponnisteluihin uuden rakentamiseksi on palkkio ja riski. Jos DeFi-sijoittajat pyrkivät lyhyen aikavälin mahdollisuuksiin ja jättävät huomiotta pitkän aikavälin arvon kasvun, tila saattaa joutua vakaviin vaikeuksiin. JAA TÄMÄ ARTIKLA Messujen lanseeraukset ovat nyt DeFin kuumin trendi, mutta huonosti sovitetut kannustimet voivat tarkoittaa, että ala käy kauppaa todellisilla innovaatioilla lyhyellä aikavälillä.

On vaikea uskoa, että SushiSwap käynnistettiin alle kuukausi sitten. Uniswap-haarukalla oli kiihtynyt puomi-rintakehä, jossa oli paljon kiistoja, draamaa ja käänteitä.

Mutta SushiSwapin suurin vaikutus oli „messujen lanseerausten“ käsitteen suosiminen.

11 miljoonan dollarin kerääminen merkittävistä riskipääomarahastoista ei sopinut yhteisölle. Tietyt henkilöt uskoivat hajauttamisen henkeen, mikä osoittaa, että kaikkien protokollien tulisi noudattaa rahakkeiden laajaa julkista jakelua.

Heidän perustelunsa oli yksinkertainen: Uniswap oli ahne kieltäytymällä antamasta tunnusta.

Tunnus antaisi DeFi-yhteisön jäsenille mahdollisuuden jakaa protokollaa. Toiset väittivät, että olisi ollut ahne pyytää tiimiä, joka rakensi Uniswapin tyhjästä ja käynnisti sen potentiaaliseksi Coinbase-tappajaksi, luopumaan osuudestaan ​​ylösalaisin.

Lopulta Uniswap lunastettiin kahdella tasolla.

Ensinnäkin SushiSwapin „kehittäjärahasto“ päätyi Chef Nomin (SushiSwap-luoja) henkilökohtaiseksi eläkerahastoksi. Jos ei olisi laajaa suuttumusta ja potentiaalista doxingia, salanimi luoja olisi lähtenyt pois SushiSwap-palvelun parantamiseen tarkoitetuilla varoilla.

Toiseksi Uniswap lopulta lanseerasi tunnuksen – ja jakelu oli oikeudenmukaisempaa kuin useimmat Blue-chip DeFi -protokollat.

Jos joku voi ansaita 14 miljoonaa dollaria viikossa vain haaroittamalla kahden vuoden jonkun toisen kovaa työtä, miksi kukaan kehittäjä solmii itsensä ja rakenisi jotain uutta?

reilun laukaisun todellisuus

On tietysti reilun laukaisun poikkeavuuksia. Cream Finance näyttää olevan yksi tällainen poikkeus. Projekti on yhdisteen haarukka, mutta on jonkin verran vakiinnuttanut asemansa uusien ominaisuuksien avulla.