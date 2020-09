Um milhão de dólares de bitcoin resgatados em um depósito.

Um milhão de dólares de Bitcoin de endereços ligados aos ataques de resgate Ryuk foi alegadamente movido através de uma carteira no criptograma de troca.

De acordo com o relatório da Forbes, os pesquisadores descobriram evidências de que mais de $1 milhão de dólares de Bitcoin Code de endereços ligados a ataques de resgate de Ryuk foram movidos através de uma carteira em Binance.

O relatório revela que os pesquisadores recolheram uma amostra de 63 transações, representando US$ 5,7 milhões dos mais de US$ 61 milhões estimados pelo FBI como tendo sido roubados usando o Ryuk ransomware.

Dos $5,7 milhões, $1.064.865 de Bitcoin de vários endereços de carteiras foram desviados através de inúmeras carteiras sem conexão antes de eventualmente encontrar seu caminho para o Binance, onde foi retirado.

A última transação na carteira do Binance ocorreu na semana passada.

A carteira Binance foi utilizada tão recentemente quanto na semana passada, embora a última transação, ocorrida em 22 de agosto, apenas um dia antes da publicação do artigo da Forbes, tenha esvaziado completamente a carteira. Os 4,7 milhões de dólares restantes de Bitcoin resgatados que estão sendo rastreados pelos pesquisadores ainda estão sendo mantidos em vários endereços fora da bolsa.

No entanto, a Equipe de Segurança do Silo explicou que as transações mencionadas no artigo da Forbes ocorreram há mais de 18 meses, e as contas relevantes haviam sido rastreadas e revisadas na ocasião.

As fraudes criptográficas continuam a aumentar em meio à pandemia em curso.

Os esquemas relacionados à criptografia aumentaram em todo o mundo em meio à pandemia COVID-19 em curso. No início deste ano, o Departamento Federal de Investigação dos EUA emitiu um aviso dizendo que os golpistas poderiam estar procurando desencadear uma onda de golpes relacionados à criptografia.

Vários países também relataram uma onda de fraudes relacionadas a moedas criptográficas que incluiu um pico nos ataques de resgate, esquemas Ponzi e outros tipos diferentes de fraudes envolvendo moedas criptográficas.

Há vários tipos de esquemas criptográficos que se tornaram bastante prevalecentes, incluindo falsificação de doações, sextorção, trocas falsas, ICO’s falsas, recuperação de bitcoin, esquemas de vídeo, e esquemas Ponzi. Os ataques de resgate ao redor do mundo também aumentaram.

