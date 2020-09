DeFi tiene grandes perspectivas, atrayendo nuevos inversores

Los analistas señalaron que el apogeo de DeFi llegó en un momento en que la economía mundial estaba experimentando turbulencias financieras como resultado de la pandemia de COVID-19. La aparición de tokens de proyectos DeFi en los intercambios de cifrado se convierte en un nuevo impulso para aumentar el interés de los inversores en dichas criptomonedas. Hasta la fecha, los proyectos DeFi han acumulado $ 6.17 mil millones en criptomonedas.

Este segmento de la esfera de las criptomonedas que se desarrolla dinámicamente ahora ha cerrado por sí mismo las criptomonedas por valor de $ 8.24 mil millones. Al mismo tiempo, cada uno de los cuatro proyectos clave (Aave, Maker, Curve Finance y Balancer) se ha convertido en un „unicornio de criptomonedas“, ya que atrajo más de mil millones de dólares en criptomonedas de los inversores.

DeFi hace que los servicios financieros sean más cómodos de usar, lo que eventualmente también atrae a los inversores clásicos a las finanzas descentralizadas. Aparece información semanal de que un proyecto DeFi en particular recibe apoyo financiero de un fondo de capital riesgo, es decir, del mundo de las finanzas tradicionales.

Al mismo tiempo, Bitcoin Trader está entrando cada vez más en el mundo de DeFi, donde la mayoría de los proyectos se basan en la cadena de bloques Ethereum. Por lo tanto, según el analista Zack Voell, actualmente se tokenizaron 51,156 Bitcoins sobre la base de Ethereum.

A modo de comparación, esta cantidad de fondos en Bitcoin es casi el 50% de la cantidad de reservas en Bitcoin, que están disponibles en Bittrex Crypto Exchange. Cifras similares para Gemini y Bitstamp son 53% y 44%.

Los analistas señalaron que el apogeo de DeFi llegó en un momento en que la economía mundial estaba experimentando turbulencias financieras como resultado de la pandemia de COVID-19. Este es un recordatorio de que Bitcoin mismo apareció durante la crisis anterior, que ocurrió en 2008. Hoy en día, la necesidad de la humanidad de comunicaciones financieras digitales ha aumentado dramáticamente, y DeFi parece ser una respuesta cada vez más adecuada a esta demanda.

Al mismo tiempo, el número de quiebras de estructuras financieras tradicionales en la economía más grande del mundo, Estados Unidos, alcanzó su nivel más alto en agosto durante los últimos diez años. Además, hay 1.700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una gama completa de servicios financieros, lo que a menudo se debe a la falta de instituciones financieras tradicionales en una región particular del mundo. En esta situación, DeFi tiene grandes perspectivas, y existe una alta probabilidad de que no se vuelva tan transitorio como lo fue antes con el boom de las ICO.