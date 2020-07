HIER IS WAAROM DE BITCOIN KLAAR STAAT OM 11.500 DOLLAR TE HALEN NA EEN NACHTELIJKE RALLY…

Bitcoin en de hele cryptocurrentmarkt kende een intense opleving in één nacht, waarbij BTC en Ethereum voor het eerst sinds vele weken de hoogtij van de altcoins hebben gevierd.

Deze scherpe opwaartse beweging kwam plotseling tot stand, en voor een kort moment liet Bitcoin de weerstand die het eerder bij $10.000 onder ogen kreeg, verbrijzelen.

De verkoopdruk boven dit niveau was zwaar, echter, en veroorzaakte de prijs van de cryptocurrency om te dalen nadat het hoog van $10.200 raakte.

Ondanks de afwijzing hier, merken analisten op dat de technische vooruitzichten sterk blijven…

Sommigen merken zelfs op dat er een stijging in de richting van $11.500 in de kaarten zit…

Bitcoin heeft een enorme toestroom van koopdruk gehad waardoor het van een dagelijks dieptepunt van $9.600 naar een hoogtepunt van $10.200 kon schommelen.

Op dit punt werd het geconfronteerd met een aanzienlijke verkoopdruk die de stijging vertraagde en ervoor zorgde dat het terugviel in het bovenste gebied van 9.000 dollar.

Ondanks zijn onvermogen om een sterke basis te krijgen binnen het vijfcijferige prijsgebied, blijven zijn technische vooruitzichten ongelooflijk helder.

Analisten merken nu op dat $11.500 een hoog tijdbestekdoel is – ervan uitgaande dat stieren de crypto boven een cruciaal ondersteuningsniveau kunnen houden voordat de wekelijkse kaars later vandaag sluit.

BITCOIN RALLY’S VOORBIJ $10.000 VOORDAT HET WORDT GECONFRONTEERD MET FERME AFWIJZING

s Nachts bereikte het getemperde momentum van Bitcoin Future in de afgelopen dagen een kookpunt, waarbij de prijs explodeerde in de richting van $10.200 voordat het geconfronteerd werd met een enorme toestroom van verkoopdruk.

Vanaf dit punt daalde de crypto tot een dieptepunt van $9.800, maar sindsdien is hij steeds hoger geworden.

Op het moment van schrijven stijgt de Bitcoin met meer dan 2% tegen de huidige prijs van $9.950. Stieren proberen op dit moment de zware weerstand die op $10.000 zit, te verbrijzelen.

Een populaire cryptocentrische analist legde uit dat een wekelijkse kaars boven $9.760 de technische vooruitzichten van BTC een serieuze boost zou geven.

„BTC: Wekelijks sluiten boven de $9.760 is wat we vandaag zoeken. In het ideale geval zou een wekelijkse sluiting boven $10.185 opnieuw een hoog niveau van de wekelijkse trend geven“, legde hij uit.

HIER IS HOE HOOG BTC ZOU KUNNEN VERZAMELEN ALS HET EEN STIJGEND WEKELIJKS SLUITEN POST.

Ervan uitgaande dat kopers de week met een hoge noot kunnen afsluiten en Bitcoin boven de $9.760 kunnen ondersteunen voor de komende uren, zou het al snel kunnen streven naar $11.500.

Een analist sprak in een recente tweet over dit doelwit en legde uit dat een sterke doorbraak boven de $10.100 weerstand genoeg zou moeten zijn om een beweging naar dit niveau op gang te brengen.

„BTC: Voorzichtig bullish. De blauwe doos zou een koopje moeten zijn als er een herhalingsrace zou plaatsvinden… Een sterke breakout leidt tot 11.5K als eerste grote weerstand.“

De komende paar uur zouden belangrijke inzichten moeten geven in waar Bitcoin zich de komende week zal ontwikkelen.

Read More