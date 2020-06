Intelligentes“ blockkettenbasiertes Lager wird die Zollabfertigung verbessern

Das in Bahrain ansässige Technologie-Startup-Unternehmen MVC Global und das Logistikunternehmen Cox Logistics Group werden gemeinsam ein so genanntes SmartHub-Logistiklager betreiben, um die Verteilung von pharmazeutischen Produkten im gesamten Golf-Kooperationsrat zu verbessern.

Die Blockkettenlogistik-Lagerplattform wird Tracking & Tracing und IoT-Sensoren sowie einen intelligenten, vertragsbasierten SmartPass bereitstellen, um die Einhaltung der Zollgenehmigungen zu gewährleisten, berichtete Gulf Today am 27. April. Darüber hinaus können Benutzer die Plattform für die internationale Zahlungsabwicklung einsetzen.

Die Entwickler sagen, dass SmartHub in der Lage ist, die Verteilung von Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern in der Region zu beschleunigen und zu verbessern, sowohl in Kühl- als auch in Nicht-Kühllagern, und den Zeitaufwand für Papierkram, Verwaltung und Bürokratie erheblich zu reduzieren.

In dem Versuch, Bahrain zu einem Fintech. Husain Rajab, Leiter der Investitionsabteilung des Bahrain Economic Development Board (EDB), sagte, dass „das Projekt darauf abzielt, die Vorteile der erstklassigen digitalen Infrastruktur Bahrains zu nutzen, die es dem Königreich ermöglichen würde, sich zu einem wichtigen regionalen Logistikzentrum zu entwickeln“.

Dies steht im Einklang mit dem Programm der EDB, das im vergangenen November gestartet wurde, um mehr Fintech-Startups in das Land zu holen. Damals sagte die EDB: „Der bahnbrechende, agile und flexible Regulierungsrahmen des Königreichs ermöglicht es, neue Technologien wie offenes Bankwesen und Krypto-Währung auf eine Weise zu regulieren, wie es andere Rechtssysteme einfach nicht können.

In der Zwischenzeit gewinnt Blockchain im Lieferkettensektor an Popularität, da die weltweit führenden Unternehmen die Technologie zur Verbesserung ihrer internen Prozesse einsetzen. Gestern berichtete Cointelegraph, dass Cos, die Luxus-Tochtergesellschaft der Fast-Fashion-Marke H&M, eine Partnerschaft mit einer Blockketten-Plattform, VeChain, eingegangen ist, um Kunden detaillierte Lieferketten-Daten zur Verfügung zu stellen.