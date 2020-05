Nordkoreanische Hacker verstärken ihre Bemühungen, Krypto inmitten einer Coronavirus-Pandemie zu stehlen

Experten für Cybersicherheit, wie in der Tageszeitung NK am Montag zitiert, sagten, dass die Gruppe – von der allgemein angenommen wird, dass sie von der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea gesponsert wird – konzertierte Anstrengungen unternimmt, um südkoreanische Krypto-Inhaber inmitten der Coronavirus-Pandemie anzugreifen.

Es schaut auch weiter weg und startet Angriffe in anderen Nationen wie den USA

ESTsecurity, ein Cybersicherheitsunternehmen, warnte, dass Lazarus zunehmend sogenannte adaptive persistente Bedrohungen (Adaptive Persistent Threats, APTs) gestartet hat – längere und gezielte Cyberangriffe, bei denen ein Eindringling versucht, Zugang zu einem Bitcoin Revolution Netzwerk zu erhalten, ohne entdeckt zu werden.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass Hacker unter anderem Zugang zu einem Netzwerk oder einem Austauschkonto erhalten, indem sie E-Mails mit böswilligen Anhängen senden und behaupten, von legitimen Diensten oder Organisationen zu stammen. Die Hacker haben einige dieser Anhänge als „Blockchain-Softwareentwicklungsverträge“ getarnt und die Opfer dazu verleitet, sie zu öffnen.

„Wenn es darum geht, ausländische Institutionen und Unternehmen anzugreifen, führt Lazarus konsequent Angriffe per E-Mail durch, die als Stellenangebot oder Stellenbeschreibung getarnt sind“, heißt es in einer Erklärung von ESTsecurity.

„Als solches hat die Organisation bis vor kurzem Kryptowährungshändler in Korea angegriffen“, fügte das Unternehmen hinzu

Lazarus ist in der Kryptowelt am bekanntesten dafür, dass er 2018 mit gestohlenen Geldern in Höhe von 571 Millionen US-Dollar von verschiedenen Börsen in Südkorea und Asien abgehoben hat.

Der Druck der Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea hat von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union und den USA wegen nuklearer Waffen und militärischer Bedenken vor dem Hintergrund neuer Coronavirus-Fälle auf der Halbinsel zugenommen.

Die zunehmenden Diebstahlversuche in Kryptowährungen sind neue Nachrichten über eine mögliche „zweite Welle“ in Südkorea am Montag. Es gab 34 neue Fälle des tödlichen Virus, die höchste tägliche Zahl seit einem Monat, wie von Seven News Australia berichtet.

In Nordkorea bleiben die Zahlen unklar. Laut Worldometer, einer COVID-19-Tracking-Website, hat die Gesamtzahl der Fälle im Süden jedoch über 10.900 erreicht, mit insgesamt 256 Todesfällen

Während des Ausbruchs sagte ESTsecurity, dass eine „Spoofing-Anfrage zur Zusammenarbeit in Bezug auf den Ausbruch des Corona 19-Virus …, die am 1. April entdeckt wurde, auch ergab, dass inländische Bitcoin-Handelsbeamte teilweise in das Ziel einbezogen wurden.

Die Gruppe hat sich auch auf US-Beziehungen und diplomatische Sicherheit sowie auf Luft- und Raumfahrtunternehmen und mehr konzentriert, sagte das Unternehmen.

Im März fügte das Amt für ausländische Vermögenskontrolle des US-Finanzministeriums seiner Liste der sanktionierten Personen 20 neue Bitcoin-Adressen hinzu, die zwei Personen zugeordnet sind. Die beiden sollen mit Lazarus in Verbindung gebracht worden sein.

Der Gruppe wurde vorgeworfen, seit 2018 Kryptowährung im Wert von über 500 Millionen US-Dollar gestohlen zu haben. Ein Expertengremium des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat den Staat auch beschuldigt, Hacks sowohl von Fiat-Währungen als auch von Krypto durchgeführt zu haben, um Wirtschaftssanktionen zu umgehen.