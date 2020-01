Wie Ein Rückgang Unter $ 8k Bitcoin Circuit In Ernsthafte Schwierigkeiten Bringen Würde

Bitcoin (BTC) hat kürzlich einen bemerkenswerten Aufwärtstrend erzielt, der sich einem zunehmenden rückläufigen Druck widersetzte. Wir haben in der jüngsten Zeit eine große Anzahl von rückläufigen Positionen an den Margen- und Terminbörsen aufgelöst.

Wir sehen jedoch jetzt eine Verlangsamung, da BTC / USD die Patte höherer Hochs und höherer Tiefs innerhalb des steigenden Keils, mit dem es gehandelt hat, durchbrochen hat. Dies hat nun die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs unter 8.000 USD erhöht. Ein Rückgang unter 8.000 USD dieses Mal würde jedoch auch einen Abwärtstrend des steigenden Keils bedeuten, der möglicherweise einen starken Abwärtstrend auslösen könnte. Das Niveau von 7.231 USD wäre eine starke Unterstützung für die Bären, aber wir haben gesehen, dass Bitcoin (BTC) in der jüngeren Vergangenheit ohne großen Widerstand über die wichtigen S / R-Niveaus hinausgeschossen ist.

Aufgrund der Aussichten der traditionellen Finanzmärkte und des Kryptowährungsmarkts selbst gehen wir weiterhin davon aus, dass der BTC / USD in naher Zukunft voraussichtlich unter 3.000 USD sinken wird. Die meisten brutalen Abwärtstrends auf dem Markt wurden zu einer Zeit verzeichnet, als die Mehrheit dies am wenigsten erwartete. Während sich Bitcoin (BTC) der nächsten Halbierung nähert, sinkt die Anzahl der Personen, die eine signifikante Korrektur erwarten, weiter. Viele Trader und Analysten halten es für lächerlich, zu glauben, dass der BTC / USD unter 3.000 USD fallen könnte, was einer der Gründe dafür sein könnte.

Der Wochenchart für BTCUSDLongs / BTCUSDShorts zeigt, dass die Bullen die optimistischsten sind, die sie jemals in der gesamten Geschichte von Bitcoin (BTC) gesehen haben

Wenn dieses Verhältnis nicht so hoch gewesen wäre, hätten wir eher gedacht, dass der BTC / USD auf 5,5.000 USD sinken und von dort aus einen neuen Zyklus beginnen könnte. Zu diesem Zeitpunkt scheint die Mehrheit der Cryptocurrency-Händler jedoch die 5,5.000-Dollar-Zahl im Hinterkopf zu haben. Mit anderen Worten, wenn BTC / USD auf 5,5.000 USD sinken würde, würde dies sehr aggressiv sein, da viele Leute damit rechnen würden. Dies wäre nicht das maximale Schmerzszenario. Das tatsächliche maximale Schmerzszenario würde eintreten, wenn Bitcoin (BTC) das Unerwartete tut und ablehnt, das 3.130-Dollar-Tief zu beseitigen und in eine neue Kapitulationsphase einzutreten.