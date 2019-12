Bei so viel Verschuldung brauchen Investoren Bitcoin als Reflationsabsicherung

Ari Paul ist CIO und geschäftsführender Gesellschafter von BlockTower, einer Investmentfirma

Cryptocurrency hat viele Wertversprechen, einschließlich Zensurwiderstand, Beschlagnahmungswiderstand und globale Koordination ohne Zwischenhändler. Bis vor kurzem schien ein Wertversprechen weitgehend hypothetisch zu sein – die Abwertungsresistenz (d. h. ein Wertaufbewahrungsmittel, das immun ist gegen inflationäres Gelddrucken nach Laune der Zentralbanker oder Politiker). Während Bitcoin Era Fans seit langem beobachten, wie Fiat im Laufe der Zeit abgewertet wird, erschien Bitcoin oft wie eine Lösung auf der Suche nach einem Problem in dieser Hinsicht. Mit der minimalen Inflation in den Industrieländern in den letzten zehn Jahren waren die meisten Menschen damit zufrieden, USD oder EUR oder JPY zu halten. Als die Argentinier versuchten, ihrem stark inflationären Peso zu entkommen, waren sie froh, ihr Vermögen in einem relativ stabilen USD zu halten. Im Jahr 2019 sahen wir das Aufkommen der Kryptowährung als einen alternativen Wertaufbewahrungsort.

Das moderne Finanzsystem ist auf einige wenige kritische Erzählungen angewiesen

Eine davon ist, dass die Preise an den Kapitalmärkten die Entscheidungen rationaler Käufer und Verkäufer widerspiegeln. Eine andere ist, dass man den Zentralbanken vertrauen kann, das Angebot an führenden Fiat-Währungen so zu steuern, dass im schlimmsten Fall eine moderate Inflation erreicht wird.

Die erste Erzählung brach nach der Finanzkrise. Die Zentralbanken wurden zu den größten Käufern von Staatsanleihen und zwangen die Zinsen auf ein künstlich niedriges Niveau. Heute sind Staatsschulden im Wert von 17 Billionen Dollar im Umlauf und bieten negative Renditen. Die Anleger bezahlen die Schuldner buchstäblich dafür, dass sie ihr Geld nehmen. Viele prominente Investoren, wie Howard Marks von Oaktree, merken an, dass dies nicht nachhaltig und für den Nennwert irrational ist, ein Symptom für einen kaputten Markt. Als Eigentümer von mit Zentralbankengeldern aufgeblasenen Vermögenswerten in den letzten zehn Jahren haben dieselben Investoren von dieser Verwerfung profitiert, aber jetzt rufen sie öffentlich Warnungen aus.

Die zweite Erzählung wird von mehreren Seiten angegriffen. Die politische Unabhängigkeit der Zentralbanken wurde lange Zeit als sakrosankt angesehen, als eine kritische Vertrauenssäule für die Märkte. Im Jahr 2019 griff Präsident Donald Trump die Federal Reserve wiederholt an, weil sie seinen Wünschen nicht nachkam, und ging sogar so weit, den Notenbankchef als Feind des Landes zu bezeichnen. Wir haben einen ähnlichen politischen Druck auf die Zentralbanken sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern erlebt.

Damals im Jahr 2009 war ich ein junger Händler bei der Susquehanna International Group, einem Market-Making Unternehmen, und verfolgte die Finanzkrise und den anschließenden globalen Gelddruck mit großen Augen. Mitte 2009 entschied ich, dass eine Deflation (oder zumindest Disinflation) für die nahe Zukunft wahrscheinlich ist, aber letztendlich würde die kolossale Ausweitung der Fiat-Geldmenge einen allgemeinen Rückgang der Fiat-Kaufkraft verursachen. Diese These führte mich schließlich dazu, Bitcoin zu entdecken und in Bitcoin zu investieren.

Ich war sicherlich nicht der Einzige, der von der quantitativen Lockerung beunruhigt war, aber die überwältigenden disinflationären Kräfte haben diese Geschichte in den traditionellen Märkten in Zeitlupe ablaufen lassen. Professionelle Anleger, die im letzten Jahrzehnt versuchten, gegen Zentralbanken zu wetten, mussten diese These aufgeben oder wurden wegen schlechter Performance gefeuert. Und so geben die Märkte trotz zunehmender Warnzeichen für einen bevorstehenden Regimewechsel die alten mentalen Modelle, die so lange funktioniert haben, nur langsam auf. Wie Pavlovs Hunde, die beim Klang einer Glocke geifern, sind die Anleger gut ausgebildet, um weiterhin auf Disinflation und USD-Stärke zu setzen.

Warum könnte Bitcoin als Absicherung gegen eine Währungsabwertung abheben?

Der legendäre Investor Ray Dalio, der Gründer des 160-Milliarden-Dollar-AUM-Vermögensverwalters Bridgewater, macht in einem am 17. Juli 2019 veröffentlichten Essay einen prägnanten Standpunkt:

„Die große Frage, über die es sich in dieser Zeit zu denken lohnt, ist, welche Investitionen sich in einem reflationären Umfeld gut entwickeln werden, das von großen fälligen Verbindlichkeiten begleitet wird und mit erheblichen internen Konflikten zwischen Kapitalisten und Sozialisten sowie externen Konflikten verbunden ist. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, sich zu fragen, welche die nächstbeste Währung oder das nächstbeste Vermögenslager sein wird, wenn die meisten Notenbanker der Reservewährung ihre Währungen in einem Fiat-Währungssystem abwerten wollen.

Dalio antwortet auf seine Frage, indem er Gold vorschlägt. Er und die meisten anderen traditionellen Vermögensverwalter sind noch nicht davon überzeugt, dass BTC die Antwort oder auch nur ein Teil der Antwort ist. Ich denke, 2020 wird das Jahr sein, in dem er und andere Allokatoren erkennen, dass Bitcoin der Reflations-Hedge ist, nach dem sie suchen.