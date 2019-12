Ehemaliger Hollywood Executive Bitcoin Revival gibt zu, dass er 22 Millionen Dollar unterschlagen hat, um Krypto und Glücksspiel zu kaufen

Ein ehemaliger Manager eines in Hollywood ansässigen Digitalmarketing-Unternehmens hat zugegeben, 22 Millionen Dollar von seinem Arbeitgeber veruntreut zu haben, um digitale Währung zu kaufen.

Die Staatsanwaltschaft des Central District of California gab am 22. November bekannt, dass Dennis Blieden sich schuldig beklagt habe, Betrug und Identitätsdiebstahl zu überweisen. Blieden unterschlug über 22 Millionen Dollar von seinem Arbeitgeber und nutzte die gestohlenen Gelder, um Kryptowährung zu kaufen, zu spielen und persönliche Ausgaben zu decken.

Missbrauch von Befugnissen

Damals war Blieden bei StyleHaul Inc. tätig, einer digitalen Marketing-Agentur, die „Influencer" auf Social Media Plattformen vertritt, als Controller und Vice President of Accounting and Finance. Bliedens Position gab ihm Zugang und Kontrolle über die Bankkonten der Firma.

Im Laufe von vier Jahren – von Oktober 2015 bis März 2019 – stahl Blieden 1,2 Millionen Dollar, um persönliche Schecks an Pokerspieler auszustellen, 1,1 Millionen Dollar, um seine Kreditkarten auszuzahlen, und 8,4 Millionen Dollar, um auf seine Kryptowährungskonten zu transferieren. Das Release erklärt weiter:

„Um sein Vorhaben zu verbergen, machte Blieden betrügerische Einträge in den Buchhaltungsunterlagen von StyleHaul und gab fälschlicherweise an, dass die illegalen Überweisungen, die er vorgenommen hatte, autorisierte Zahlungen von Geld an StyleHaul-Kunden seien. Blieden wies auch fälschlicherweise auf einem der Bankkonten von StyleHaul darauf hin, dass Überweisungen auf das persönliche Bankkonto von Blieden „Eigenkapital“ seien, das das Unternehmen ihm schuldete. […] Blieden schuf fiktive Überweisungsbriefe, die angeblich von Western Union stammten und so konzipiert waren, dass es den Anschein erweckte, dass er die Überweisungen von StyleHaul veranlasst hatte, Geld zu zahlen, das er angeblich einem Kunden schuldete.“

Blieden droht nun eine gesetzliche Höchststrafe von 22 Jahren im Bundesgefängnis.

Neueste kryptobezogene Kriminalitätsprogramme

Anfang November entschied das New York Southern District Court zugunsten der US-Regierung, in ein Zivilverfahren gegen Jon Barry Thompson einzugreifen. Thompson, ein Einwohner von Easton, Pennsylvania, wird beschuldigt, „wissentlich oder leichtsinnig falsche Erklärungen gegenüber Kunden im Zusammenhang mit dem angeblichen Kauf von Bitcoins (BTC) im Wert von über 7 Millionen Dollar abgegeben zu haben“.

Im vergangenen Monat wurde der CEO der in Delaware registrierten Blockchain-Firma Veritaseum LLC und der in New York registrierten Veritaseum Inc., Reggie Middleton, angewiesen, 8,4 Millionen Dollar an Auszahlung in einem Wertpapierbetrugsfall zu zahlen.