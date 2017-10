Broker und der Aktienmarkt

In dem Aktienmarkt spielen kann teuer werden. Wenn Sie ein Broker – Konto bei öffnen wollen Charles Schwab , erhalten Sie $ 1.000 benötigen. Die Situation bei Fidelity ist die minimale Investition $ 2.500. Und bei Vanguard , sollten Sie besser bereit sein , $ 3.000 für die meisten ihrer Kontooptionen zu investieren.

Die kräftigen Minima von vielen Firmen erforderlich ist, kann es scheinen, als ob Investitionen hält die von den Reichen zu bewahren ist. Allerdings nicht Rabatt Ihre Fähigkeit, auch Investmentfonds, Aktien und Anleihen zu kaufen und zu verkaufen, wenn Sie nicht tiefe Taschen haben.

Hier ist, wie in die Anlage Spiel zu einem Bruchteil der normal Kosten von den großen Firmen erforderlich erhalten.

Melden Sie sich für einen automatischen Investitionsplan bis

Einige Broker – Firmen sind glücklich Konten mit einer kleinen Anfangsinvestition zu öffnen, solange Sie regelmäßige, automatische Zahlungen zu leisten zustimmen. Dies ist , wie ich durch investieren American Fund . Die meisten Berichte haben einen $ 250 Minimum für die Erstinvestition, und dann können Sie die automatische Zahlungen so klein wie $ 50 pro Monat eingerichtet.

Andere Unternehmen, die, wie ich dies schreibe, bieten automatische Anlagepläne mit geringem oder ohne Öffnung Minima umfassen USAA , Heartland Funds und Monetta Mutual Funds . Es gibt sicherlich andere. Wenn Sie ein Unternehmen haben Sie empfehlen würden, teilen Sie es in den Kommentaren unten.

Der größte Nachteil dieser Anlagestrategie ist, dass kleine Salden zusätzliche Gebühren werden könnten, nicht von größeren Kunden beurteilt. Aber selbst wenn Sie eine große erste Einzahlung zu schwingen sind in der Lage, ein automatischer Investitionsplan kann eine kluge Wahl sein. Es setzt Ihre Ersparnisse auf Autopiloten und hilft sicherzustellen, dass Sie Geld weg Monat für Monat oder Quartal für Quartal würden setzen.

Da oben in der Online-Firmen, die kleine Zeit Investoren willkommen

Ein automatischer Investitionsplan kann für den Kauf von Investmentfond mit einer kleinen Anzahlung der beste Wahl sein, aber Aktien sind ein andere Geschichte. Sie sind viel leichter zu kaufen mit dem, was wenig Geld, das Sie am Ende des Monats in Ihrem Girokonto der linken Seite.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Aktien zu kaufen, wenn Sie nicht viel Geld haben, und wir werden, indem man über den vertrautes starten: Online-Broker.

Diese Unternehmen sind die , die mit den Super Bowl – Anzeigen und das Versprechen , dass auch Bob von Boise ist nur Klicks entfernt nicht zu einem Gewinn Daytrader. Die bekanntesten Unternehmen in dieser Kategorie sind E * Trade , Sharebuilder 401k und TD Ameritrade .

Während einige Online-Broker Mindesteinlagen haben ein Konto zu eröffnen, halten diejenigen, die normalerweise tun sie niedrig. Andere, wie Sharebuilder 401k, haben keine Upfront-Mindestanforderungen. Sobald Sie Ihr Konto eröffnen, machen diese Unternehmen Geld durch eine Provision für jeden Handel auflädt.

Diese Kommissionen sind der Grund, dass, während Online-Broker Aktien den Handel zugänglich zu machen, sondern auch es teuer machen. $ 10 für eine Handelszahl mag nicht viel erscheinen, aber wenn Sie haben $ 100 zu spielen, Sie beginnen, möglicherweise bis 10 Prozent am ersten Tag – kein guter Ort zu sein.