Als Unternehmer Geld verdienen

Als Unternehmer selbst, bin ich alles um anderen zu helfen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, werden ihr eigener Chef und ihre Träume leben.

Hier ist dieser Leser Frage der Woche:

Hallo, ich bin gerade erst ein neues Geschäft. Ich habe alle die Anmeldung und bin an der Stelle getan, dass ich Kapital und Business-Kreditlinien beim Start benötigen. Für das Startkapital, werden Sie mir helfen, Zuwendungen der öffentlichen Hand in zu bekommen? Bitte sagen Sie mir, wo ich suchen und anwenden sollte, die mich nicht kosten wird, einen Antrag einzureichen. Und auch, wo finde ich echt private Kreditgeber? Vielen Dank. – Shaela

Erstens Shaela, Glückwünsche auf Ihr eigenes Geschäft. Aber lassen Sie uns erhalten Sie auf dem rechten Fuß begonnen durch einen großen Fehler zu vermeiden direkt aus dem Tor.

Zuwendungen der öffentlichen Hand: Nur nein sagen

Wie viele Gerüchte und rip-offs, enthält die man über Zuwendungen der öffentlichen Hand ein Körnchen Wahrheit.

Die Regierung hat auszuteilen Zuschuss Geld – aber nie auf die typischen kleinen Unternehmen.

Die Regierung könnte einen Zuschuss an einer Universität, zum Beispiel gibt die Wirksamkeit eines experimentellen Medikament zu erforschen. Darüber hinaus gibt es Zuschüsse durch die Small Business Administration oder SBA. Dazu gehören die Small Business Innovation Research und die Small Business Technology Transfer Programme. Aber wie der Name schon sagt, sind diese Zuschüsse über Forschung und High-Tech-Innovation, nicht für Existenzgründungen Working Capital.

Wenn Sie eine Website oder ad viel versprechend gewährt fast jedes kleine Unternehmen zu sehen, laufen in die andere Richtung. Uncle Sam sagt in schwarz und weiß er nicht , dass tut. Von der SBA Website :

Die Bundesregierung sieht keine Zuschüsse für den Start und einen Ausbau des Geschäfts. Zuwendungen der öffentlichen Hand werden durch Ihre Steuergelder finanziert und erfordern daher sehr strenge Compliance und Reporting-Maßnahmen das Geld, um sicherzustellen, ist gut angelegt. Wie Sie sich vorstellen können, gewährt werden wahllos nicht verschenkt. Zuschüsse von der Bundesregierung sind nur für nicht-kommerzielle Organisationen wie gemeinnützige Organisationen und Bildungseinrichtungen in Bereichen wie Medizin, Bildung, wissenschaftliche Forschung und Technologieentwicklung. Die Bundesregierung bietet auch Zuschüsse an staatlichen und lokalen Regierungen sie mit dem wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen.

Kurz gesagt, ist es so gut wie nicht so etwas wie freies Geld in Form von Zuwendungen der öffentliche Hand des Bundes zu starten oder ein for-Profit-Unternehmen zu finanzieren. Wer eine vielversprechendes ist höchstwahrscheinlich versuchen, in ihrem eigenen illegalen kleinen Geschäft erfolgreich zu sein. Sie nicht auf ihr Endergebnis beitragen.